Новосибирск, , 15:14 — REGNUM Все школы Новосибирска с 1 сентября откроют свои двери. Но в какой форме будут обучаться школьники — очно или дистанционно — зависит от решения их родителей. Об этом сообщил мэр города Анатолий Локоть, подчеркнув, что условия для дистанционной работы созданы во всех школах города.

«Родители обеспокоены ситуацией, связанной с коронавирусом. Мы предполагаем, что некоторые могут обратиться с просьбой организовать для их ребёнка дистанционное обучение, — отметил градоначальник — Возможности такие есть в каждой школе. Поэтому решение, как будет проходить учебный процесс, остаётся за вами».

Он уточнил, что в школах заканчиваются ремонтные работы и начинается приёмка к новому учебному году.

При этом, обязательным останется контроль температурного режима учеников: с 1 по 15 сентября в школах будут дежурить медицинские работники.