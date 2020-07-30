Москва, , 15:12 — REGNUM В России появится Федеральный аккредитационный центр для медицинских специалистов (ФАЦ). Инициатором создания центра выступил Минздрав РФ, пишет «Медвестник».

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Необходимость образования единого центра в РФ обусловлена ежегодным ростом числа специалистов, подлежащих аккредитации, и увеличением количества аккредитационных комиссий и подкомиссий.

В Минздраве считают, что ФАЦ позволит сохранить единые подходы и правила проведения аккредитации медиков на территории России, а также выработать предложения по модернизации процедуры аккредитации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Минздрав РФ внедрил аккредитацию медиков как принципиально новую систему допуска к профессиональной деятельности с 2017 года.

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