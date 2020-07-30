Ташкент, , 15:11 — REGNUM Некоторые жители Узбекистана отказываются покидать распределительный центр в Ташкенте, в котором лечат пациентов с коронавирусом, передает телеканал «Узбекистан 24».

Некоторые пациенты не нуждаются в кислородной терапии, но отказываются переводиться в другие лечебные учреждения. Главврач распределительного центра Абдулазиз Абдураксимов заявил, что центр принимает тяжелых больных.

«Некоторые индивиды не желают покидать это место. Эгоизм чистой воды», — говорится в репортаже «Узбекистан 24».

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 30 июля в Узбекистане выявили 22 872 случая заражения коронавирусом, выздоровели 12 937 человек, скончались — 134 пациента.