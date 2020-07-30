Москва, , 15:10 — REGNUM Меру пресечения в виде домашнего ареста для актёра Михаила Ефремова, обвиняемого в «пьяном» ДТП со смертью человека, нужно продлить. Об этом заявил 30 июля прокурор в ходе предварительного слушания, сообщает источник в суде.

«В ходе предварительного слушания прокурор попросил продлить срок домашнего ареста Ефремова», — сказал собеседник ТАСС.

Защитник актёра Эльман Пашаев не согласился с мнением прокурора. Он попросил суд не только не продлевать Ефремову домашний арест, но и разрешить ему гулять ежедневно по два часа.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля в Пресненском суде Москвы проходят предварительные слушания по делу о ДТП, которое Ефремов, по версии следствия, совершил в состоянии алкогольного опьянения. Актёр находится под домашним арестом до 9 августа.

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