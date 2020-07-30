Саратов, , 15:15 — REGNUM В Саратовской области продолжается активное тестирование население на коронавирус. Уже сняли с учета более 26,7 тыс. человек. Под наблюдением медиков числятся 882 человека, которые прибыли в регион из-за границы. Об этом рассказал на брифинге первый замминистра здравоохранения Станислав Шувалов.

В стационарах, с его слов, проходят лечение 1653 человека. Коронавирус лабораторно подтвержден у 1019 пациентов, у 1475 человек — пневмония, вызванная коронавирусом. Амбулаторно помощь оказывают 2168 пациентам. На сегодняшний день, 30 июля, в инфекционных госпиталях к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 63 пациента с коронавирусом. Еще 202 человека получают кислородную поддержку.

За прошедшие сутки инфицированных в регионе стало на 99 человек больше. Всего зараженных в Саратовской области с начала пандемии — более 9,3 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, саратовским медикам не удалось спасти еще одного пациента, зараженного коронавирусной инфекцией. Очередной жертвой COVID-19 стала 58-летняя саратовчанка.

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