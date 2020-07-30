Берн, , 15:02 — REGNUM За минувшие сутки в Швейцарии было выявлено 220 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом и это первый случай за последние три месяца, когда данное число превышает 200. Об этом 30 июля рассказали в швейцарском Федеральном офисе общественного здравоохранения.

По данным ведомства, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 35 022.

Также сообщается, что за это же время в Швейцарии один пациент скончался от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов достигло 1704.

При этом уточняется, что за все время пандемии в стране было проведено 784 786 тестов на коронавирусную инфекцию, 7155 из которых — за истекшие сутки.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество выявленных на территории Белоруссии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 147 и достигло 67665.