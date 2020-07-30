Париж, , 14:51 — REGNUM Компания Renault понесла рекордные убытки в первом полугодии, лишившись 7,3 млрд евро чистой прибыли, сообщает Le Figaro.

«Ситуация беспрецедентная», — прокомментировал новый главный исполнительный директор Renault Лука де Мео, который вступил в должность в начале июля.

«Кризис в области здравоохранения, который мы переживаем в настоящее время, оказал сильное влияние на результаты группы за первую половину года и добавил к нашим ранее существовавшим трудностям», — пояснила заместитель управляющего директора Клотильда Дельбос.

Renault оценивает негативное влияние кризиса в области здравоохранения в 1,8 млрд долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, государственный секретарь по туризму Франции Жан-Батист Лемуан обрадовался тому, что французы услышали призыв и будут отдыхать внутри страны этим летом.

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