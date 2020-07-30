Бишкек, , 14:49 — REGNUM В Киргизии за последние сутки коронавирусную инфекцию диагностировали еще у 32 медицинских работников. Об этом сегодня, 30 июля, на брифинге сообщила начальник управления минздрава Айнура Акматова.

По ее словам, из них в городе Оше — 9, в Ошской области — 7, в Иссык-Кульской области — 6, в Баткенской области — 6, в Джалал-Абадской области — 2 и в Нарынской области — тоже 2.

За сутки признаны излечившимися и выписаны из стационаров 13 медицинских работников, а также 56 медиков покинули домашнюю самоизоляцию в связи с выздоровлением.

Всего с момента объявления пандемии в Киргизии зарегистрировано 2 743 случая заболевания COVID-19 среди медицинских работников. Из них 1 664 выздоровели и 31 умер.