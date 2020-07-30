Санта-Ана, США, , 14:48 — REGNUM В игре Grounded появился специальный режим для людей с арахнофобией (боязнью пауков). Об этом 29 июля сообщило издание Kotaku.

При помощи специальных ползунков в настройках игры геймеры смогут изменить внешний вид пауков в Grounded: убрать ноги, волоски, жвала и детализацию тела. При минимальных значениях они станут похожи на летающие шарики с глазами.

Напомним, в Grounded игроки управляют группой подростков, которых таинственным образом уменьшили. Их противниками становятся огромные насекомые, а локацией для исследования — площадка на заднем дворе дома.

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