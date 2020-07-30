Москва, , 14:47 — REGNUM Увеличение цен на отдых в Турции — новость вполне ожидаемая, но стоит боятся не роста цен, а риска заразиться коронавирусом, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по развитию «Нью Рига Финанс Клаб» Александр Зюриков, комментируя рост цен на туры Турцию.

«Поскольку реально пока у российских выбор курортов, на которые они могут поехать, довольно ограничен, и в качестве одной из основных альтернатив выступает Танзания, в которой, в первую очередь из-за высокой стоимости перелета, ценник существенно выше, операторы пытаются извлечь из продажи туров максимум, повышая цены на путевки в Турцию.

И это при том, что сами турецкие курорты в этом сезоне отнюдь не переполнены — в стране зафиксировано довольно много заболевших коронавирусом, да и авиасообщение со многими странами, из которых традиционно едут Туристы в эту страну, всё ещё не восстановлено.

Трудно винить туроператоров в том, что они пользуются таким перекосом рынка в пользу продавца — для них и без того текущий год выдался провальным.

Увеличивать же количество рейсов в Турцию пока вряд ли оправданно в свете риска второй волны пандемии коронавируса, которая может потребовать новой эвакуации российских граждан», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, после объявления о восстановлении международного авиасообщения цены на туры в Турцию выросли примерно на 10%.

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