Иерусалим, , 14:42 — REGNUM Израильская компания Israel Aerospace Industries (IAI) разрабатывает военный танк, которым можно будет управлять при помощи геймпада от консоли Xbox. Об этом 30 июля сообщает издание Kotaku.

Для создания танка использовались отзывы как действующий военнослужащих, так и подростков-геймеров. Помимо поддержки контроллера от Xbox, в машине доступны мониторы, отображающие полезную информацию: карту местности, количество оставшихся снарядов и доступное вооружение.

По словам авторов разработки, при помощи геймпада от Xbox солдаты смогут быстрее научиться управлять танком, так как «им уже знакомо расположение всех кнопок». Однако инженеры отмечают, что для достижения нужного результата понадобится больше времени, чем они изначально планировали.

Напомним, Xbox — это популярное семейство игровых консолей от американской компании Microsoft. Первая приставка из этой серии поступила в продажу в 2001 году.

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