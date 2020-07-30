Белгород, , 14:53 — REGNUM Летальный исход у пациента с подтверждённым положительным тестом на коронавирус зарегистрирован в Белгородской области за минувшие сутки. Скончался житель Белгорода, сообщили 30 июля в региональном оперативном штабе.

По данным оперштаба, пациенту было 72 года, он проходил лечение в горбольнице №2 Белгорода. Этот случай стал 51 летальным исходом у пациентов с подтверждённым коронавирусом.

В стационарах региона находятся 304 человека, в том числе 11 пациентов на ИВЛ. Выздоровевших — 4906 граждан.