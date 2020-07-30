Красноярск, 30 июля 2020, 14:40 — REGNUM Жителей Красноярска предупредили о непогоде: грозе и сильном ветре.
Как сообщили ИА REGNUM в мэрии города, ссылаясь на данные Среднесибирского УГМС, днём 31 июля в центральных районах Красноярского края ожидаются сильные дожди, грозы, град.
При грозах шквалистые порывы ветра будут достигать 15−20 м/с.
Горожан просят соблюдать меры безопасности в связи с непогодой.
Как сообщало ИА REGNUM, в Нижнем Тагиле Свердловской области устраняют последствия сильного ливня.
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