Красноярск, , 14:40 — REGNUM Жителей Красноярска предупредили о непогоде: грозе и сильном ветре.

Как сообщили ИА REGNUM в мэрии города, ссылаясь на данные Среднесибирского УГМС, днём 31 июля в центральных районах Красноярского края ожидаются сильные дожди, грозы, град.

При грозах шквалистые порывы ветра будут достигать 15−20 м/с.

Горожан просят соблюдать меры безопасности в связи с непогодой.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижнем Тагиле Свердловской области устраняют последствия сильного ливня.

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