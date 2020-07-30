Тбилиси, , 14:44 — REGNUM Премьер-министр Грузии Георгий Гахария 30 июля посетил два села, которые пострадали во время наводнения. Об этом сообщает грузинское «Общественное телевидение».

Из-за разлива реки Риони в крае Рача-Лечхуми и Нижняя Сванетия, вызванного сильным ливнем, 12 сёл Онского муниципалитета оказались отрезанным от внешнего мира, так как были повреждены мосты и дороги.

Сообщается, что Гахария посетил села Диди и Геби, где встретился с местными жителями. Премьер-министр узнал, что им требуется в первую очередь. Также глава грузинского правительства провел встречу с членами чрезвычайного штаба, созданного для координации действий по помощи населению и ликвидации последствий наводнения.

Стоит отметить, что из-за наводнения, которое произошло в ночь на 29 июля, отрезанными от остальных оказались 2000 человек.

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