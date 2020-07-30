Кэри, США, , 14:34 — REGNUM В популярной многопользовательской игре Fortnite появился новый набор обликов под названием Summer Legends («Летние легенды»). Об этом 30 июля сообщает издание PCGamer.

https://twitter.com/XoxFortnite/status/1285687611407900672

В рамках набора в игре появился летний облик для Банана — одного из наиболее популярных персонажей проекта. Как отмечает издание, в нём герой выглядит «голым»: на нём нет жёлтой кожуры, однако при этом он носит человеческие плавки.

Напомним, Fortnite — это популярный онлайн-шутер в поджанре «королевская битва». Разработчики регулярно добавляют в свой проект различные облики для героев.

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