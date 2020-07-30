Москва, , 14:36 — REGNUM Актёр Михаил Ефремов, обвиняемый в совершении ДТП с гибелью человека, доставлен в Пресненский суд Москвы. Об этом сообщает 30 июля RT.

В суде назначены предварительные слушания по уголовному делу, возбуждённому в отношении Ефремова. Потерпевшей стороной признаны родственники второго участника ДТП, погибшего Сергея Захарова.

Ефремов находится под домашним арестом. В суд его доставили на легковом автомобиле ФСИН России.

Как сообщало ИА REGNUM, предварительные слушания по делу Ефремова должны были пройти 29 июля, однако их отложили из-за неявки адвоката актёра.

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