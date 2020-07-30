Киев, , 14:36 — REGNUM Главной причиной большого числа заражений коронавирусом в Западной Украине является проведение богослужений. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, заявление которого 30 июля обнародовала пресс-служба офиса президента Украины.

Министр отметил, что такие выводы были сделаны после эпидемиологического расследования.

По его словам, коронавирус также распространяется через общественный транспорт, а также среди людей, которые едут отдыхать.

Степанов добавил, что у многих людей COVID-19 протекает бессимптомно, формируя иммунитет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее житель Тернопольской области третий раз заразился коронавирусом.

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