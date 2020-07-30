Токио, , 14:33 — REGNUM Японская компания Mazda зарегистрировала новое обозначение для следующего поколения CX-5. Об этом сообщает японское издание «Spyder7».

По информации журналистов издания, после смены поколения модель Mazda CX-5 получит новое обозначение: CX-50.

В моторном ряду CX-50 будут как четырехцилиндровые, так и шестицилиндровые силовые агрегаты, включая трёхлитровый бензиновый движок и 3,3-литровый дизельный мотор. Модель будет создана на заднеприводной «тележке».

Ожидается, что новое поколение кроссовера появится на мировом рынке в начале 2022 года.

Напомним, в РФ стоимость базовой модификации Mazda CX-5 актуального поколения составляет 1,6 млн рублей.

Напомним также, что по итогам июня текущего года дилеры японского автопроизводителя Mazda в России продали 2642 машины, увеличив их реализацию по сравнению с прошлым годом на 9%.

Читайте также: Представлена полноприводная версия Mazda3 Turbo