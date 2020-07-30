Уфа, , 14:40 — REGNUM 39 медицинских работников, которые переболели COVID-19, получили страховые выплаты из Фонда социального страхования в Башкирии. Об этом 30 июля сообщает пресс-служба республиканской организации республики профсоюза работников здравоохранения.

По сообщению пресс-службы ведомства, эти медработники получили по 68,8 тысяч рублей.

По словам председателя первичной профсоюзной организации РКБ им. Куватова Руслана Кутушева, согласно данным Роспотребнадзора, в этой больнице 190 работников (не только медиков), перенесли коронавирусную инфекцию.

Отмечается, что для назначения выплат должны соблюдаться несколько условий.

— Коронавирус должен быть подтвержден лабораторно.

— Перенесенное медиком заболевание должно быть включено в перечень заболеваний, внесенных в постановление Правительства РФ №1272-р.

— Заболевание повлекло временную нетрудоспособность медицинского работника, а инфицирование коронавирусом произошло при исполнении служебных обязанностей.

Отмечается, что в фонд социального страхования направлено 78 дел для осуществления страховых выплат.

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