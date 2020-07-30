Лондон, , 14:27 — REGNUM Студия Rare выпустила новое обновление для своей «пиратской» игры Sea of Thieves. Об этом 29 июля сообщалось на официальном сайте проекта.

В обновлении Ashen Winds игроки смогут сразиться с четырьмя повелителями пепла — верными слугами капитана Пылающее Сердце. За победу над каждым из них геймеры получат ценные награды.

Напомним, Sea of Thives — это кооперативная игра, посвящённая морским приключениям. В ней геймеры могут стать капитанами пиратских судов и отправиться на поиски сокровищ.

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