Минск, , 14:26 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Белоруссии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 147 и достигло 67 665. Об этом 30 июля сообщает пресс-служба белорусского минздрава.

«Зарегистрированы 67 665 человек с положительным тестом (на коронавирусную инфекцию)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что за это же время в стране было зафиксировано пять скончавшихся от COVID-19 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 553.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 61 765 человек вылечились от нового заболевания и что всего в Белоруссии было проведено 1 288 586 тестов на SARS-CoV-2.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на территории Латвии за прошедшие сутки было выявлено четыре новых случая заражения коронавирусом.