Хараре, , 14:24 — REGNUM «Семь младенцев родились мертвыми» в центральной больнице в Хараре в Зимбабве из-за того, что срочное оперативное вмешательство было отложено из-за кадровых проблем. Об этом передаёт ВВС Swahili со ссылкой на медицинские источники.

Впервые о гибели младенцев вечером в понедельник, 27 июля, сообщил врач Питер Мвгомбейя.

«У нас отняли наше будущее, включая наших нерожденных детей. Пожалуйста, прекратите мародерство», — написал он на своей странице в Твиттере, обращаясь к медицинским работникам, принимающим участие в забастовке.

Два врача, непосредственно знакомые с ситуацией в центральной больнице Хараре, подтвердили корреспонденту ВВС, что вечером в понедельник, 27 июля, было проведено восемь операций кесарева сечения. Семеро младенцев «родились мертвыми».

«Вмешательство было совершено слишком поздно», — сказал один из врачей больницы на условиях анонимности.

«У двух рожениц были разрывы матки, и им потребовались срочные операции. Другие операции были сделаны из-за затрудненных родов, но слишком поздно, поэтому дети умерли, застряв в тазу своих матерей», — добавил он.

Из-за забастовки в больнице работали только несколько медсестер и врачей.

Многие небольшие столичные клиники были закрыты из-за начавшейся в июне забастовки, что побудило многих беременных женщин приехать в центральную больницу в Хараре, что привело к переполненности родильного отделения.

«Это не единичные случаи. Это повторяется изо дня в день, и все, что мы можем сделать, это наблюдать, как они умирают. Это пытка для семей и для младших врачей», — сказал второй врач.

Напомним, что медсестры по всей стране бастуют из-за отсутствия средств индивидуальной защиты и других проблем. Один врач сказал, что смерти младенцев в понедельник были и «верхушкой айсберга».