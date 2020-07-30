Алма-Ата, Казахстан, , 14:13 — REGNUM Ауэзовский районный суд Алма-Аты признал вину бывшей судьи Бостандыкского районного суда в получении взятки. Об этом 30 июля заявил следователь агентства по противодействию коррупции Кайсар Баржаксынов на брифинге.

По его словам, бывшая судья получила четыре года лишения свободы. Кроме того, её пожизненно лишили права занимать должности на государственной службе. Судья признана виновной в получении взятки $3 тыс. за положительное решение по гражданскому делу.

Напомним, в ноябре 2019 года судью Бостандыкского районного суда Алма-Аты задержали по подозрению в получении взятки. Женщина пыталась вернуть через доверенное лицо взятку в размере $3 тыс. Деньги она получила за отсрочку принятия решения по гражданскому делу.