Москва, , 14:14 — REGNUM Сторона защиты актёра Михаила Ефремова, вероятно, попытается добиться смягчения общественных настроений по отношению к артисту. Об этом 30 июля заявил политолог Дмитрий Абзалов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

При этом признательные показания, которые ранее дал актёр, адвокаты могут попытаться списать на состояние аффекта.

«Скорее всего, они будут апеллировать к состоянию аффекта и поведение актера будет капелироваться к этому состоянию. Есть случаи, когда человек попадал в ДТП и находился в таком состоянии. Другое дело, что доказательная база есть, есть свидетельские показания», — сказал Абзалов.