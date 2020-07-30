Москва, , 14:22 — REGNUM Новый вариант правил медосмотра для водителей предусматривает выборочную проверку на алкогольную зависимость, версия со всеобщей проверкой исключена. Об этом заявил 30 июля первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков («Единая Россия»).

Он напомнил, что ранее Министерство здравоохранения предлагало поголовную проверку водителей на употребление алкоголя. Охват такого тестирования был бы большим, так как каждый год права получают около 2 млн человек.

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Теперь предложено проверять только тех, кого нарколог заподозрит в злоупотреблении спиртным, например, людей с тремором и другими признаками.

«Если никто не будет этим злоупотреблять, это один разговор, практика покажет, как это будет работать», — сказал Лысаков «Парламентской газете».

Он положительно оценил отказ от идеи массового тестирования на алкоголизм, так как это означает отсутствие коррупционной составляющей. Новые правила будут доработаны Минздравом к концу года, тогда станет известно обо всех деталях, добавил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замминистра здравоохранения Олег Салагай заявил, что документ о новых правилах прохождения водителями обязательного медицинского освидетельствования может быть разработан до конца 2020 года.

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