Москва, , 14:10 — REGNUM Марий Эл получить средства на строительство и реконструкцию объектов транспортной инфраструктуры. Об этом 30 июля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Премьер-министр рассказал, что федеральное правительство продолжает оказывать помощь десяти регионам с наиболее сложной ситуацией в экономике. На реализацию индивидуальных программ для этих субъектов в июне направили более 26 млрд рублей.

До 2024 года эти регионы получат по пять миллиардов рублей для восстановления экономики и улучшения условий жизни людей.

«Сегодня правительство выделит средства республике Марий Эл на строительство и реконструкцию объектов транспортной инфраструктуры, аэропорта, автовокзала и пассажирских причалов. Общая сумма бюджетных ассигнований в течение трёх лет составит более 400 млн рублей», — сказал Мишустин.

По оценке главы правительства, данные меры позволят расширить сеть воздушных перевозок и увеличить пассажиропоток, а также повысить доступность пригородного сообщения.