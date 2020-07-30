Екатеринбург, , 14:09 — REGNUM Здания НИИ Охраны материнства и младенчества вместе с близлежащими территориями в Екатеринбурге включили в федеральный реестр памятников истории и культуры. Приказ размещён на сайте свердловского управления госохраны объектов культурного наследия.

Теперь в зданиях нельзя проводить капремонты и реконструкции без получения особого разрешения, а на территории института запрещено возводить рекламные конструкции. Кроме того, на благоустройство и озеленение территории тоже понадобится специальная санкция.

Экспертизу закончили ещё в 2016 году, однако статус был получен лишь сейчас. Здания построены в 1930-е годы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге отказались присуждать статус памятника дому по улице Карла Либкнехта, 40, который сносят ради строительства нового зала Свердловской филармонии.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге продают объект культурного наследия — часть мельницы