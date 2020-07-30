Вашингтон, , 14:10 — REGNUM Из-за низких продаж новых автомобилей во время эпидемии коронавируса автопарк Соединённых Штатов начинает стареть. Об этом сообщает глобальный информационный провайдер IHS Markit.

Средний возраст машин на американских дорогах повышается с 2008 года. Однако в связи с пандемией средний возраст авто вырос ещё больше — до 11,9 года, что на месяц больше, чем в прошлом году.

По данным экспертов информационного провайдера, средняя стоимость нового автомобиля в январе текущего года составила 37 851 долларов США (около 2,78 млн рублей). Это на 3,5% больше, чем в январе прошлого года.

По прогнозам аналитиков IHS Markit, средний возраст машин в США будет только увеличиваться. В ближайшие годы он вырастет на 4−6 месяцев. В этом году новые авто будут составлять около 5% от общего объема транспортных средств на дорогах страны.

Напомним, в 2019 году в Соединённых Штатах новые машины занимали 6,1% от всего автопарка страны.

Читайте также: Назван самый продаваемый пикап в США