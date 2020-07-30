Самара, , 14:08 — REGNUM Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил мусульман с наступающим праздником Курбан-байрам, который пройдет 31 июля текущего года. Соответствующее поздравление 30 июля опубликовано на сайте областного правительства.

В своем поздравлении глава региона отметил, что Курбан-байрам является светлым праздником, который обращает всех, исповедующих ислам, к традициям предков и символизирует стремление к добру, милосердию и общую радость.

Дмитрий Азаров отметил, что в Самарской области в атмосфере добрососедства и дружбы живут представители различных конфессий и национальностей, и этот праздник является неотъемлемой частью культурно-исторического наследия.

Губернатор региона пожелал мусульманам благополучия, счастья и здоровья.

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