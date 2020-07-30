Владимир, 30 июля 2020, 14:04 — REGNUM Опекуну шестилетнего ребёнка с ВИЧ-диагнозом отказали в увеличенном пособии в Камешковском районе Владимирской области. Чиновники требовали предоставить справку с подтверждением статуса ребёнка-инвалида, сообщили 30 июля в пресс-службе региональной прокуратуры.
Несовершеннолетние опекаемые дети с диагнозом «иммунодефицит вирусной этиологии» имеют право на увеличенное в 1,5 раза региональное пособие. Опекун ребёнка обратилась с соответствующим заявлением в управление образования администрации Камешковского района. Чиновники заявителю отказали, мотивировав это тем, что у ребёнка отсутствует документ, подтверждающий статус ребёнка-инвалида.
В надзорном ведомстве обратились в суд с заявлением о признании отказа незаконным и с назначением увеличенного пособия с даты постановки на учёт ребёнка до момента прекращения опеки. Иск удовлетворён в полном объёме. Исполнение решения суда проконтролируют.