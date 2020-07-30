Владимир, , 14:04 — REGNUM Опекуну шестилетнего ребёнка с ВИЧ-диагнозом отказали в увеличенном пособии в Камешковском районе Владимирской области. Чиновники требовали предоставить справку с подтверждением статуса ребёнка-инвалида, сообщили 30 июля в пресс-службе региональной прокуратуры.

Несовершеннолетние опекаемые дети с диагнозом «иммунодефицит вирусной этиологии» имеют право на увеличенное в 1,5 раза региональное пособие. Опекун ребёнка обратилась с соответствующим заявлением в управление образования администрации Камешковского района. Чиновники заявителю отказали, мотивировав это тем, что у ребёнка отсутствует документ, подтверждающий статус ребёнка-инвалида.

«Вместе с тем, федеральный закон предусматривает, что ВИЧ-инфицированным несовершеннолетним в возрасте до 18 лет назначаются социальная пенсия, пособие и предоставляются меры социальной поддержки, установленные для детей-инвалидов законодательством РФ. Соответственно при наличии такого диагноза специальной справки об инвалидности не требуется», — объяснили в прокуратуре.

В надзорном ведомстве обратились в суд с заявлением о признании отказа незаконным и с назначением увеличенного пособия с даты постановки на учёт ребёнка до момента прекращения опеки. Иск удовлетворён в полном объёме. Исполнение решения суда проконтролируют.