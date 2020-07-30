Москва, , 14:00 — REGNUM В России упростят процедуру получения субсидий на оплату жилья и ЖКУ. Об этом 30 июля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.

«Правительство упростит получение субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг», — сказал он.

По словам Мишустина, с начала 2021 года получение справки об отсутствии долгов по платежам будет не нужно, соответствующее постановление правительства уже подготовлено. Необходимую информацию соберёт уполномоченный орган при помощи единой системы межведомственного электронного взаимодействия, а также подключаемых к ней региональных систем.

«Все эти решения нужны, чтобы людям не приходилось ходить по инстанциям и кабинетам», — заявил глава правительства.