Ульяновск, , 13:59 — REGNUM В Ульяновской области в ближайшие дни прогнозируется пожарная опасность четвёртого и пятого классов. Соответствующее предупреждение распространило региональное ГУ МЧС со ссылкой на прогноз ульяновского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ведомстве отмечают, что в Ульяновской области объявляется оранжевый уровень опасности.

«С 31 июля по 2 августа по юго-востоку региона сохранится чрезвычайная пожарная опасность пятого класса, в большинстве районов сохранится высокая пожарная опасность четвёртого класса», — говорится, в частности, в сообщении.

Спасатели призывают население строго следовать правилам пожарной безопасности, не разжигать костров на полях и в лесу, не оставлять там непотушенные сигареты и не бросать бутылки.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне спасатели предупредили о том, что в Ульяновской области 30 июля из-за жары объявляется жёлтый уровень погодной опасности.

Напомним, погодная шкала состоит из четырёх цветов. Зеленый уровень означает, что неблагоприятных природных явлений не ожидается, жёлтый — что стихия потенциально опасна, ожидаются неблагоприятные явления. Оранжевый и красный цвета означают опасные и экстремально опасные погодные условия.

Пожарная опасность — это условия погоды, при которых велика вероятность возгорания травы, леса и легковоспламеняющихся материалов. Их подразделяют на пять классов, первый из которых означает, что опасности нет, а четвёртый и пятый классы свидетельствует о высокой и чрезвычайной пожарной опасности.