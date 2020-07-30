Кейптаун, , 14:19 — REGNUM Члены правящей партии ЮАР «Африканский национальный конгресс» (АНК) посетили церемонию прощания с героем борьбы с апартеидом Эндрю Млангени. Об этом передаёт ВВС Africa.

Млангени скончался на прошлой неделе в военном госпитале в Претории. Он был последним оставшимся в живых активистом борьбы с апартеидом, осужденным вместе с Нельсоном Манделой на печально известном процессе в Ривонии.

Фотография партийных чиновников, собравшихся в большом количестве, чтобы передать гроб Млангени семье во вторник, 28 июля, была опубликована в интернете и вызвала возмущение некоторых жителей в связи с введёнными в стране мерами социального дистанцирования.

Министр транспорта Фикиле Мбалуле в защиту членов партии заявил, что количество людей увеличилось спонтанно, но передача гроба была совершена быстро.

«Люди вышли вперед, и военные попытались оттеснить их назад, это происходило примерно 10 минут, и когда гроб был занесен в дом, все нормализовалось. Тем не менее, АНК не будет собирать митинги в разгар пандемии коронавируса», — сказал он.

Похороны Млангени состоятся на кладбище Рудепорт.

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