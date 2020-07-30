Казань, , 15:17 — REGNUM В Татарии в пятницу, 31 июля, объявлено штормовое предупреждение в связи с ожидающимися грозами, шквалистым усилением ветра до 24 м/с, сильными ливнями и градом. Об этом сообщает гидрометцентр РТ.

Ухудшение погодных условий прогнозируется в течение всего объявленного ранее выходного дня по случаю празднования Курбан-байрама. По республике минимальная температура воздуха ночью — около +19 градусов, днем — до +27.

ИА REGNUM ранее сообщало, после сильного ливня несколько дорог и пешеходных зон в столице Татарии в четверг, 23 июля, вновь оказались подтоплены. Такие проблемы после массивного выпадения осадков уже неоднократно фиксировались в городе. В связи с очередным потопом прокуратура республики организовала проверку, по результатам которой примут соответствующие меры.

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