Махачкала, , 13:59 — REGNUM Учитель из Чехии, собирающий газеты на разных языках мира, пополнит свою коллекцию изданиями из Дагестана. Подборка номеров местных газет вскоре дойдет до коллекционера, сообщили ИА REGNUM 30 июля в пресс-службе мэрии Махачкалы.

В музей города обратился учитель географии из Чехии Карел Фиала, у которого редкое хобби: он собирает газеты на разных языках мира. Узнав о многонациональном Дагестане, он захотел пополнить свою коллекцию и написал письмо с просьбой о помощи.

«В редакциях национальных газет с удовольствием откликнулись, и подборка дагестанских газет отправляется в Чехию!» — сказано в сообщении.

Отметим, что в настоящее время в Дагестане общественное-политические газеты издаются на 14 языках: на русском, аварском, кумыкском, лакском, лезгинском, даргинском, цахурском, табасаранском, азербайджанском, татском, агульском, рутульском, ногайском и чеченском.