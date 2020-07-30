Екатеринбург, , 13:51 — REGNUM В Свердловской области в рамках вакцинации поставят прививки более 2,3 млн человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

На особой важности вакцинации настаивает губернатор Евгений Куйвашев. По его мнению, ситуация с пандемией COVID-19 показала необходимость более внимательного отношения к данному вопросу.

«К вакцинации от гриппа и ОРВИ нужно отнестись более чем серьезно», — сказал глава региона.

Вакцины ставятся при отсутствии противопоказаний.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за пандемии COVID-19 в регионе некоторое время не ставили прививок.

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