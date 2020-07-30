Санкт-Петербург, , 13:52 — REGNUM Жена украинского рэпера Александра Юшко, известного под псевдонимом Энди Картрайт, который был найден мертвым в квартире на Невском проспекте, рассказала следствию об обстоятельствах смерти музыканта. Об этом 30 июля сообщает «КП-Петербург» со ссылкой на свой источник.

По словам источника, жена погибшего рэпера — адекватный и умный человек с высшим образованием, которая на первый взгляд психиатрии выглядит нормальной.

Также, как отметил источник, женщина сообщила, что Картрайт не употреблял наркотики постоянно, а начал это делать из-за депрессии, так как потерял работу из-за пандемии SARS-CoV-2.

«Она видела, что «закладчики» приходили к ним в парадную, а четыре дня назад, когда она вернулась домой, обнаружила мужа мертвым в своей комнате. Рядом с ним, по ее словам, лежал шприц», — заявил он.

Также источник рассказал, что женщина не хотела, чтобы поклонники узнали из-за чего их кумир умер и по этой причине приняла решение о расчленении тела умершего.

«Она хотела выставить его смерть так, будто он пропал. Сделала это, по ее словам, из-за великой любви, потому что не хотела позорной памяти для своего мужа», — сказал источник.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что после обнаружения в одной из квартир в центре Санкт-Петербурга мёртвого тела, предположительно, принадлежащего украинскому исполнителю в стиле рэп Александру Юшко, известному под псевдонимом Энди Картрайт, следственными органами было возбуждено уголовное дело.

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