Пермь, , 13:47 — REGNUM В Пермском крае отмечен рост заболеваемости пневмоний — в 1,3 раза. Такие данные приводит Пермьстат.

В январе 2020 года — это заболевание диагностировано у 11 182 человек, тогда как в первом полугодии 2019 года воспаление легких выявили у 8 802 пермяков.

Добавим, что пневмония возникает как осложнение при коронавирусной инфекции. С начала пандемии в Прикамье выявлено выявлено 5 794 случаев заражения коронавирусом. На сегодняшний день COVID-центрах лечение получают 794 пациента.

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