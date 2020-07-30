Москва, , 13:46 — REGNUM Современная Россия — это не СССР, который активно проводил международную экспансию. Российская военная угроза — это миф, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев, комментируя слова Трампа о выводе из Германии войск США.

«В принципе, было бы правильно вообще распустить НАТО после ликвидации блока Варшавского договора. Думаю, что в европейских столицах также считают НАТО вчерашним днем и вообще не понимают, что американские войска делают в Европе.

Было бы правильно после запуска евро создать единые европейские вооруженные силы, то есть НАТО без США. И, соответственно, самим определять военные расходы, что и у кого покупать. В том числе вооружения можно покупать и у России — чем Германия или Франция хуже Турции, Индии или Китая.

Конечно, нужно учитывать специфику текущего момента. Между Германией и США сейчас осложнились отношения из-за трубопровода «Северный поток — 2», в котором заинтересованы немцы, но который противоречит экономическим интересам Вашингтона.

Плюс Трамп также осудил Берлин за недостаточные усилия по обеспечению коллективной обороны НАТО. По его мнению, немцы тратят на военные нужды альянса недостаточно средств, менее 2% ВВП.

Думаю, рано или поздно Европа объединится. Будет единое европейское правительство и единые европейские вооруженные силы. Это вопросы времени и лидера, который это осуществит», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Америки Дональд Трамп заявил, что не видит причин защищать Германию от «российской угрозы».

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