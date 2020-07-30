Санкт-Петербург, , 13:50 — REGNUM Власти Ленинградской области не нашли никакого влияния пандемии коронавируса на результаты итогов единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом 30 июля заявилпредседатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Сергей Тарасов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Во время проведения ЕГЭ Алексей Колчин © ИА REGNUM

В текущем году ЕГЭ сдавали 13 751 человек, что 71% от запланированного количества, из них 7−8% — выпускники прошлых лет. Итоги экзаменов будут подведены позже, когда все этапы ЕГЭ состоятся. Однако, по предварительным данным, успехи ленинградских выпускников выше, чем год назад.

Так, согласно предварительным данным, средний балл по русскому языку составил 74,6, по профильной математике — 59,48, по географии — 65,75, информатике — 66,24, обществознанию — 62,45, физике — 58,41, литературе — 68,76.

«По 100 балльным результатам — в среднем соответствуют за последние годы. В 2019 году у нас было 45 стобалльников, в этом году 55 стобалльных результатов. Отмечу, что количество стобалльных результатов по химии в этом году четыре, в прошлом году — три, — пояснил Тарасов. — Мы можем с уверенностью говорить, что пандемия на прохождение экзаменов не сказалась».

Не обошлось в этом году и без нарушений. В этом году двух выпускниц вывели с экзамена, а их тесты аннулировали, после того как наблюдатели обнаружили у них справочные материалы. Второй шанс сдать экзамен им дадут уже в следующем году.

По словамначальника сектора государственной итоговой аттестации комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Елены Шарай, традиционными по выбору предметы для сдачи стали русский язык, профильная математика, обществознание, биология и физика. Наименьшими — география (117 человек).

Отметим, окончательные результаты будут объявлены в этом году в августе.

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