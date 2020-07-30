Хараре, 30 июля 2020, 13:45 — REGNUM Министр сельского хозяйства Зимбабве Перенс Шири скончался. Об этом передаёт ВВС Africa со ссылкой на заявление действующего президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы.
В соответсвии с заявлением, 65-летний министр скончался в частной больнице в столице страны Хараре.
По словам журналистов, водитель министра недавно скончался от осложнений COVID-19.
Президент Мнангагва заявил, что всегда будет помнить министра как «истинного патриота, посвятившего свою жизнь освобождению, независимости и служению своей стране».