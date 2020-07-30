Ульяновск, 30 июля 2020, 13:40 — REGNUM На массовую драку в Законодательном собрании Ульяновской области отреагировал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он дал поручение управлению выяснить обстоятельства конфликта, сообщается на сайте ведомства.
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Как сообщало ИА REGNUM, массовая потасовка в областном парламенте произошла 29 июля. Этому предшествовало появление плаката, на котором изображены губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и глава «Коммунистов России» Максим Сурайкин. Отмечалось, что единороссы сочли его оскорбительным и просили убрать плакат, затем при попытке сорвать плакат словесная перепалка переросла в драку.
Руководство парламента требует от следственных органов дать правовую оценку случившемуся. Первый вице-спикер заксобрания Василий Гвоздев («Единая Россия») обратился к руководителям СКР и Генпрокуратуры Александру Бастрыкину и Игорю Краснову с просьбой, чтобы они «взяли под особый контроль расследование инцидента».
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