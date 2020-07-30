Ульяновск, , 13:40 — REGNUM На массовую драку в Законодательном собрании Ульяновской области отреагировал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он дал поручение управлению выяснить обстоятельства конфликта, сообщается на сайте ведомства.

«Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления СК России по Ульяновской области разобраться в обстоятельствах инцидента и оперативно доложить о результатах», — говорится, в частности, в релизе.

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Как сообщало ИА REGNUM, массовая потасовка в областном парламенте произошла 29 июля. Этому предшествовало появление плаката, на котором изображены губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и глава «Коммунистов России» Максим Сурайкин. Отмечалось, что единороссы сочли его оскорбительным и просили убрать плакат, затем при попытке сорвать плакат словесная перепалка переросла в драку.

Руководство парламента требует от следственных органов дать правовую оценку случившемуся. Первый вице-спикер заксобрания Василий Гвоздев («Единая Россия») обратился к руководителям СКР и Генпрокуратуры Александру Бастрыкину и Игорю Краснову с просьбой, чтобы они «взяли под особый контроль расследование инцидента».

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