Ташкент, , 13:39 — REGNUM Размер пенсий и пособий в Узбекистане планируют повысить на 10%, сообщает 30 июля издание «Газета.uz» со ссылкой на источник в правительстве.

Отмечается, что президент республики Шавкат Мирзиёев планирует подписать указ о повышении выплат с 1 сентября. Размер базовой пенсии составит 262 470 сумов ($25,7), минимальная пенсия по возрасту — 513 350 сумов ($50,3), пособия инвалидам с детства — 513 350 сумов ($50,3), минимальный размер пособий престарелым гражданам, которые не имеют стаж работы, — 315 030 сумов ($30,9).

Планируется также вдвое увеличить число получателей пособий для семей с детьми до 14 лет, до 700 тыс. человек. На 20% увеличится число получателей пособий по уходу за ребенком до двух лет.

Напомним, 1 февраля 2020 года пособия и пенсии в Узбекистане повысили на 7%. В конце июля правительство республики поручило выделить нуждающимся семьям 150 млрд сумов ($14,7 млн).

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