Челябинск, , 13:37 — REGNUM В Челябинской области скончалась сотрудница скорой помощи Миасса. Об этом сообщает региональный минздрав.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Женщине было 60 лет. 27 июля она должна была выйти на очередную смену. Но 26-го у неё поднялась температура. После проведения КТ её госпитализировали. Анализ на коронавирус оказался условно положительным. 29 июля состояние женщины резко ухудшилось. В итоге она скончалась.

Отметим, на Южном Урале это не первая смерть среди медиков с коронавирусом. Первый случай произошёл в мае.