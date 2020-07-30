Липецк, , 13:27 — REGNUM 14 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Липецкой области, сообщили в региональном оперативном штабе 30 июля.

60 человек в регионе завершили лечение после коронавируса. На лечении остаются 883 человека, в том числе дома лечится 651 пациент. В больницах региона на данный момент продолжают лечение 232 пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19, а также 146 пациентов с подозрением на заражение коронавирусом.

Всего за период пандемии в регионе положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 4536 пациентов, 3632 человека выздоровели, 21 пациент умер.