Ново-Огарево, Московская область, 30 июля 2020, 13:27 — REGNUM Объекты химического производства в городе Усолье-Сибирское Иркутской области находятся в аварийном состоянии. Об этом 30 июля заявил президент России Владимир Путин на совещании, посвящённом решению проблемы.
Глава государства рассказал, что «посмотрел, что там происходит, посмотрел необходимые информационные материалы». Он отметил, что проблемы накапливались с 30-х годов прошлого века и никем не решались.
«Объекты отходов химического производства действительно находятся в аварийном состоянии», — сказал президент.