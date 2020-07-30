Москва, , 13:24 — REGNUM К западным онлайн-платформам, таким как YouTube, нужно относиться с низкой степенью доверия. Об этом 30 июля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Любая западная платформа — это частная платформа, которая может вас выкинуть за шкирку вместе с вашим аккаунтом в любую секунду», — сказал Песков.

Он отметил, что там нет никаких правил и гарантий, а к этим ресурсам нужно относиться «с низкой степенью доверия».

По его словам, выход из этой ситуации есть — не зависеть от западных платформ. Так представитель Кремля прокомментировал информацию о блокировке аккаунта телеканала «Царьград» в YouTube.

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