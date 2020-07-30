Нижний Новгород, , 13:24 — REGNUM Голосование за талисман 800-летия началось в Нижнем Новгороде, — сообщает «Нижний 800».

Пять финалистов определены. До 6 августа нижегородцы могут проголосовать за один из пяти эскизов персонажей, которые отобрало экспертное жюри.

Среди талисманов — олень Олёша, Стрелка, Олененок-супергерой и две пары — Стрелочка и Кремлёнок, а также дятел Гор и оленёнок Нино. Эскиз, который победит в онлайн-голосовании, будет доработан профессиональным дизайнером, а автор-победитель получит в подарок новую модель Apple iPad.

На конкурс поступила 221 заявка.