Москва, , 13:22 — REGNUM Самой популярной книгой среди осужденных в России стал роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», сообщили в информационном центре Федеральной службы исполнения наказания РФ (ФСИН).

Второе место по популярности стало произведения Федора Достоевского «Преступление и наказание», на третьем месте — «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма. В топ-5 также вошли «Война и мир» и «Три мушкетера».

В топ-10 также вошли еще два произведения Льва Толстого «Воскресенье» и «Анна Каренина». Шестое место по популярности занял рома Достоевского «Братья Карамазовы», седьмое — «Отверженные» Виктора Гюго, восьмое — «Тихий Дон» Михаила Шолохова.

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