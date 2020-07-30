Бишкек, , 13:20 — REGNUM Жителей столицы Киргизии заинтересовал новый возводящийся в центре города монумент, очертания которого напоминают одного из главных антагонистов знаменитой киносаги «Звездные войны» — Дарта Вейдера на фоне «Звезды смерти». Об этом сообщает пресс-служба Бишкекской мэрии.

В столичном муниципалитете уточнили, что скульптурная композиция не имеет никакого отношения к киноэпопее, а является памятником Бишкек баатыру, в честь которого киргизскую столицу переименовали в феврале 1991 года.

Автором монумента является скульптор Адиль Сейталиев, чей проект памятника богатырю Бишкеку победил на конкурсе, проведенном Бишкекглавархитектурой в 2019 году.

Высота памятника Бишкек батыру должна будет составить более трех метров, с фундаментом в полтора метра.

Средства на сам памятник были собраны инициаторами во время марафона, сумма собранных средств по словам членов общественного объединения составила порядка 8 млн сомов (7,5 млн рублей).